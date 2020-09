Coronavirus : la Haute-Garonne renforce ses capacités de dépistage

Le coronavirus circule toujours, et de façon active en Occitanie. Et notamment en Haute-Garonne, toujours classée zone rouge avec un taux d'incidence supérieur à 10 pour 100 000 habitants et un taux de positivité des tests supérieurs à 5%. Pour faire face à cette reprise de l'épidémie encore marquée cette semaine, la préfecture de Haute-Garonne et l'ARS ont décidé de renforcer les capacités de dépistage sur le département. Vous pouvez vous y rendre sans ordonnance et sans rendez-vous.

Des dépistages mobiles sur tout le département

Des dépistages mobiles supplémentaires sont mis en place :

les 8 et 9 septembre à Luchon

les 11 et 12 septembre à Marignac

les 15 et 16 septembre à Aspet

les 18 et 19 septembre à Boulogne sur Gesse

les 22 et 23 septembre à Salies du Salat

les 25 et 26 septembre à Rieumes

Ces dépistages mobiles viennent s'ajouter aux sept drives installés à Toulouse, à l'université Paul Sabatier ou sur les allées Jules Guesdes. Des opérations sont également organisées place Saint-Pierre par exemple tous les jeudis soirs de 20h à 23h dans la ville rose.

Un travail sur les délais d'obtention des résultats

Avec la multiplication des tests, plus de 21 000 par exemple rien que pour la dernière semaine d'août, la question des résultats se pose également. Dans leur communiqué, la préfecture et l'ARS évoque "des délais d'obtention des résultats accrus du fait de l'augmentation très importante du nombre de tests". Ils évoquent donc des solutions recherchées "pour augmenter la capacité d'analyse", notamment la mobilisation de nouveaux laboratoires et de nouvelles machines.

Pour l'instant, les résultats des tests sont donnés en priorité à ceux ayant un risque particulier identifié, des symptômes par exemple, une prescription médicale ou une situation de cluster ou de cas contact. Dans ce cas, les résultats sont donnés 24 à 48h après le prélèvement. Pour les dépistages préventifs en revanche, les résultats sont donnés dans un délai de 72h après le test.