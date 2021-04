Coronavirus : la Haute-Loire vaccine jusqu'au domicile des plus âgés

Dans le cadre de son effort pour atteindre au plus vite l'immunité collective de ses habitants, envisagée pour cet automne, la Haute-Loire met les bouchées doubles pour vacciner les seniors. En plus des centres de vaccination, les équipes du groupement hospitalier territorial ont mis en place des tournées mobiles afin d'aller au domicile des personnes alitées ou grabataires, incapables de se déplacer.

à lire aussi La Haute-Loire, bonne élève de la vaccination contre le Covid

Des tournées d'une centaine de kilomètres pour aller vers les patients

Dans l'Yssingelais, quatorze personnes ont ainsi pu recevoir les deux doses du vaccin Pfizer. Dix autres doivent être visités par des équipes mobiles composées d'un médecin et d'une infirmière. Énormément de moyens pour une poignée de patients, d'autant que les tournées peuvent représenter beaucoup de kilomètres, mais le jeu en vaut la chandelle : "ce service de proximité, c'est ce qui fait l'atout de notre territoire. Et on essaie de sélectionner au mieux les patients, avec les médecins généralistes et les infirmières, pour que le dispositif profite à ceux qui en ont le plus besoin", explique Catherine Defour, pharmacienne responsable de la pharmacie de l'hôpital d'Yssingeaux.

Catherine Defour, pharmacienne, Chantal Jamet, infirmière, et Manon Fay, à la préparation, derrières les tournées de vaccination mobile dans l'Yssingelais. © Radio France - Céline Autin

Les tournées commencent toujours par un énorme travail de préparation, assuré à Yssingeaux par Manon Fay. La jeune femme appelle les futurs vaccinés, afin de s'assurer qu'ils sont toujours chez eux, et pour prendre les indications menant à leur domicile "parce qu'à la campagne, parfois, c'est loin d'être facile, sourit-elle. Ensuite j'établis des horaires approximatifs de passage et je transmets la carte et le planning à l'équipe mobile". Une sorte de carnet de route qu'emportent avec elles le médecin Audrey Satre et l'infirmière Chantal Jamet qui vont rencontrer huit patients pour leur deuxième dose, ce vendredi 2 avril.

Une tournée, un sprint de six heures contre le virus

En raison de la durée de vie limitée du vaccin Pfizer, à température normale, il s'agit de faire vite pour l'équipe mobile. Le binôme se munit d'une seringue unique, pour leur première patiente, puis d'un flacon à sept doses afin de ne pas perdre du précieux vaccin. Le tout est transporté grâce à un dispositif innovant conçu au centre hospitalier du Puy-en-Velay, en partenariat avec une entreprise de la Loire, Jacky Mousse.

Direction Montfaucon-en-Velay pour la première vaccinée de la journée, Anne-Marie, 93 ans. Elle vient justement d'apprendre que son aide à domicile est cas contact : "et moi alors, je ne suis pas dépistée ?" s'inquiète-t-elle. "Si vous n'avez pas de symptômes c'est bon", la rassure la médecin. "Et puis si vous êtes vaccinée, vous serez sûre de ne pas avoir de forme grave et de ne pas aller en réa", ajoute Chantal Jamet, l'infirmière.

à lire aussi En Haute-Loire, les mairies se démènent pour encourager la vaccination des seniors

La vieille dame peut difficilement se déplacer chez elle, à cause d'une mauvaise chute. Elle n'a pas non plus d'enfant ou de petits-enfants qui auraient pu l'amener au centre de vaccination d'Yssingeaux, à vingt kilomètres de là. L'équipe mobile est donc toute indiquée dans son cas. "On prend le temps de répondre à leurs questions", indique Chantal Jamet. Elle-même est infirmière retraitée et a voulu s'impliquer pour aider ses collègues sur le terrain : "je suis à l'aise avec les personnes âgées, on prend le temps avec elle. Même si ce sont des plages horaires longues, je suis partante."

Grâce à ce dispositif, la préfecture de Haute-Loire annonce qu'au 3 avril, près de 80 % des personnes de plus de 75 ans vivant à domicile dans le département auront reçu au moins une dose de vaccin. Avec l'aide des pompiers, cette stratégie du "aller vers" va prendre de l'ampleur en mars, sous une forme un peu différente : une équipe mobile se rendra à Vorey-sur-Arzon et à Saint-Julien-Chapteuil courant avril pour vacciner environ cinquante personnes à chaque fois.