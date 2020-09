La justice a retoqué l'arrêté pris par le préfet du Rhône qui impose le port du masque obligatoire à Lyon et Villeurbanne depuis le 1er septembre pour toute personne âgée dès 11 ans. Un nouvel arrêté entrera en vigueur le 8 septembre.

Coronavirus : la justice demande au préfet du Rhône d'assouplir le port du masque à Lyon et Villeurbanne

Le port du masque est obligatoire et généralisé en ville à Lyon et Villeurbanne depuis le 1er septembre 2020

Le tribunal administratif de Lyon a demandé vendredi au préfet du Rhône d'assouplir les mesures concernant l'obligation généralisée de porter un masque à Lyon et Villeurbanne. L'arrêté attaqué, en vigueur depuis mardi 1er septembre, imposait de jour comme de nuit le port du masque aux personnes de plus de 11 ans, sauf pour les joggeurs et les cyclistes. Auparavant, le port du masque n'était obligatoire que dans certains secteurs particulièrement fréquentés de Lyon.

Des assouplissements de lieux et d'horaires

La préfecture est invitée à prendre un nouvel arrêté excluant les lieux qui ne sont pas caractérisés "par une forte densité de population" ou "des circonstances locales susceptibles de favoriser la diffusion" du coronavirus, indique dans ses attendus le juge des référés qui avait été saisi par l'association lyonnaise "Les Essentialistes Auvergne-Rhône-Alpes". L'obligation devra être levée également dans "les périodes horaires durant lesquelles aucun risque particulier de propagation de ce virus n'existe", ajoute-t-il, précisant que la préfecture a jusqu'au mardi "8 septembre à 12h00" pour édicter un nouvel arrêté faute de quoi celui en vigueur sera suspendu.

La préfecture "prend acte"

Dans un communiqué, la préfecture du Rhône dit prendre "acte de la décision du Tribunal administratif de Lyon" et précise que "le préfet ajustera avant mardi 8 septembre 2020 son arrêté, afin qu'il permette de répondre aux demandes des juges, à savoir des adaptations horaires et géographiques". En attendant les nouvelles mesures, l'obligation de port du masque reste valable à Lyon et Villeurbanne.

D'autres arrêtés déjà retoqués par la justice en France

"Après Strasbourg et Pau, c'est un nouveau coup porté aux arrêtés préfectoraux sur base juridique incertaine", a salué dans un communiqué Me Sébastien Bracq, l'avocat de l'association qui regroupe des "citoyens indépendamment de tout engagement politique, syndical ou militant". Il s'est félicité que "le recours au juge permette de sauvegarder les libertés individuelles".

La décision du tribunal administratif de Lyon suit un arrêté similaire pris mercredi par un tribunal de Strasbourg concernant cette ville et 12 autres communes du Bas-Rhin. En Seine-Maritime, la préfecture a abrogé vendredi son arrêté pris mardi qui rendait obligatoire le port du masque dans l'ensemble des 71 communes de la métropole de Rouen, le limitant désormais à 44 communes.

