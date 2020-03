Coronavirus : la lettre émouvante d’une jeune maman aux "anges" du CHU de Nîmes

L’épidémie de Covid-19 paralyse une grande partie du pays. Mais la vie continue. Et même, heureusement, chaque jour les maternités mettent tout en œuvre pour assurer les accouchements dans des conditions les plus normales possibles. À Nîmes, une maman vient de donner naissance à sa fille, et d’envoyer une lettre émouvante aux personnels soignants du CHU pour les remercier.

"Dieu a décidé que je donne la vie dans ce contexte tragique. Mais il a mis sur mon chemin des anges pour que ce moment reste magique."