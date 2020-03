Coronavirus: Fermée, la librairie livre à domicile à Pornic

Ayant dû fermer sa librairie l'Encre Bleue brutalement comme tous les commerces non alimentaires, Yann Laigle a eu l'idée de proposer à ses clients qui résident à proximité de les livrer à domicile. Les lecteurs appellent le magasin ou commandent par mail. Et le libraire dépose les ouvrages chez eux. C'est un moyen pour Yann Laigle de tenter de faire face aux nombreuses factures à payer. Mais c'est aussi en cette période difficile où les gens sont confinés chez eux de maintenir du lien social. Plus que jamais les Français ont du temps à consacrer à la lecture. Et les libraires redoutent que seul Amazon en profite.

On prend très peu de risques. Je suis seul à la librairie. Je prends des gants, je fais attention et quand je vais livrer, je mets ça dans un emballage propre. Je livre en venant au magasin. Je n'entre pas en contact avec la personne. J'ai mis en place un service de paiement en ligne. On minimise les risques et ça permet aux gens de continuer à lire, à ceux qui n'avaient pas anticipé d'avoir des ouvrages. On a quelques demandes pour l'instant". Yann Laigle, de la librairie l'Encre Bleue

Les trois employés du libraire sont au chômage partiel. Les clients peuvent commander à yann.laigle@gmail.com ou 09 86 42 34 46 pour une livraison dans les environs immédiats. A la Bernerie-en-Retz, la libriairie l'Embellie propose aussi une livraison à domicile.

Ce jeudi, le Ministre de l'Economie, Bruno Le Maire a déclaré sur France Inter qu'il était prêt à revoir la question des librairies et à voir ce qu'il est possible de faire.. Je suis prêt à regarder cette question", a ajouté le ministre, en affirmant qu'il "comprend très bien l'inquiétude des libraires". "Je ne vois pas pourquoi ce serait uniquement Amazon qui récupérerait le marché au risque de fragiliser les libraires", a précisé M. Le Maire.