Coronavirus : la liste complète des premiers sites de vaccination en Midi-Pyrénées

L'Agence Régionale de Santé dévoile ce samedi la liste des 57 premiers établissements qui distribueront le vaccin en Occitanie, à savoir 47 Ehpad et 10 unités de soins. La vaccination démarre dès la semaine prochaine, lundi 4 janvier.

La campagne de vaccination commence officiellement dès lundi 4 janvier dans la région Occitanie et l'ARS vient de publier la liste des 57 premiers établissements qui vont la démarrer.

Cette liste peut encore être modifiée suivant l'évolution de la situation sanitaire. Au total, 47 Ehpad et 10 USLD (Unités de Soins de Longue Durée) sont concernés sur les 13 départements de l'Occitanie, plus de la moitié sont dans l'ex-région Midi-Pyrénées. Les opérations d'information, de consultations et de recueils des consentements sont déjà engagées dans ces établissements.

Dans les Ehpad, plus de 61 000 résidents au total sont concernés par cette première vague de la campagne, plus de 44 000 personnels des établissements, sachant que la vaccination n'est pas obligatoire.

à lire aussi Coronavirus : les prochaines étapes de la campagne de vaccination en Occitanie

La liste complète des établissements concernées en Midi-Pyrénées :

Ariège :

EHPAD du Santoulis à Luzenac

EHPAD des Portes d'Ariège Pyrénées à Mazères

EHPAD Le Château à Verniolle

EHPAD Louise de Roquelaure à Mirepoix

EHPAD du Santoulis / site du Sauzeil à Vicdessos

Aude :

EHPAD Robert Badoc à Limoux

EHPAD Le Castelou à Castelnaudary

EHPAD Las Fountetos à Saissac

EHPAD Fondation Gaudissard à Esperaza

EHPAD Madeleine des Garets à Trèbes

EHPAD / Centre Hospitalier de Narbonne

EHPAD / Centre Hospitalier de Lézignan

Aveyron :

EHPAD Julie Chauchard à Rodez

EHPAD St Amans à Rodez

EHPAD Résidence Abbé Romieu à Saint Chély d'Aubrac

Haute-Garonne :

EHPAD Gaubert à Toulouse

USLD Robert Debré / Centre Hospitalier de Muret

USLD Hôpital Garonne / CHU de Toulouse

Gers :

EHPAD Val de Gers à Masseube

EHPAD Cité Saint-Joseph à Plaisance

EHPAD Las Peyreres / Simorre

Lot :

EHPAD La Roseraie à Montfaucon

EHPAD Les résidences du Quercy blanc à Montcuq en Quercy Blanc

EHPAD Les balcons du Lot à Prayssac

EHPAD Les lavandes au Puy l'Evêque

Hautes-Pyrénées :

EHPAD Pyrène Plus à Saint-Pé de Bigorre

EHPAD Korian Le Carmel à Tarbes

EHPAD La Pastourelle à Lourdes

Tarn :

EHPAD Les Mimosas à Albi

EHPAD Plaisance à Monesties

EHPAD Le domaine à Monesties

EHPAD de Pampelonne

EHPAD Le pré fleuri à Servies

Tarn-et-Garonne :