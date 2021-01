Coronavirus : la liste des centres de vaccination proposés par les élus en Franche-Comté

L'ARS de Bourgogne Franche-Comté, l'agence régionale de santé, a multiplié ce mardi mardi 5 janvier 2020, les visio-conférences avec les préfectures et les élus. Elle tente d'identifier les villes capables d'ouvrir des centres de vaccination, mais aussi les lieux permettant d'accueillir le public ciblé pour cette vaccination.

Quatre centres dans le Doubs

Selon nos informations, quatre communes dans le Doubs sont retenues : Morteau, Pontarlier, Montbéliard et Besançon. A Besançon, où la municipalité met à disposition le gymnase Résal dans le quartier des Chaprais qui correspond au cahier des charges fixé par l'ARS.

Six centres dans le Jura

Le Jura, particulièrement touché par la deuxième vague, et très éclaté en terme de population, devrait ouvrir six centres au total : très certainement à Jura Parc à Lons-le-Saunier, à la salle municipale Le Manège de Brack à Dole, mais aussi aux Rousses, à Champagnole, à Saint-Claude et aux Hauts-de-Bienne.

Quatre centres en Haute-Saône

En Haute-Saône, la Ville de Vesoul propose de mettre à disposition la salle Parisot. Les communes de Gray, Lure et Luxeuil-les-Bains sont également retenues.

A Besançon, près de 5.000 doses de vaccin sont arrivées ce mardi 5 janvier 2020 en fin d'après-midi au CHU Jean Minjoz.