Coronavirus : la liste des événements annulés ou reportés en Champagne-Ardenne

Coronavirus oblige, de nombreux événements sont annulés ou reportés en raison d'une forte affluence prévue, au-delà de la la limite de 1.000 personnes imposée par le ministère de la Santé. Dans la Marne et les Ardennes, des concerts et spectacles sont évidemment concernés.

Suite à l'arrêté du 9 mars dernier, interdisant tout événement de plus de 1.000 personnes, de nombreux événements sont contraints de limiter la capacité d'affluence maximale, c'est notamment le cas des matches de basket entre les Flammes Carolos et Basket Landes, ce mardi, ainsi que pour la rencontre opposant le Châlons Champagne Reims Basket à l'Élan Châlons. En football, les matches de Ligue 1 et Ligue 2 se joueront à huis clos jusqu'au 15 avril. La Ligue du Grand Est de football annonce la suspension de tous les matches amateurs jusqu'au 23 mars prochain. En ce qui concerne les concerts et spectacles, là aussi les annulations s'enchaînent.

La liste non exhaustive des événements annulés ou reportés en Champagne-Ardenne