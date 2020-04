Coronavirus : la Lozère contrôle déjà 80 000 masques confectionnés par ses volontaires

Le département de la Lozère a lancé un vaste plan de fabrication de masques grâce à un appel aux couturières volontaires. Un succès. Les premiers masques sont «vérifiés et reconditionnés » avant distribution.

La réception des 80 000 masques cousus par les couturières volontaires a commencé ce mardi après-midi au Conseil départemental de Lozère. Dès la réception, et aujourd'hui, les masques sont « vérifiés et reconditionnés par une équipe d'agents volontaires du Département ». Ils seront distribués aux mairies par des élus et des agents du Conseil départemental de jeudi au lundi 4 mai, dernier délai.

Pour que chaque Lozérien obtienne bien un masque le Conseil départemental s'est basé sur les chiffres Insee de 2007 et les données des mairies de 2020. Ce sont les maires qui auront la charge de distribuer les masques dans les communes. Chacun aura la charge de communiquer auprès de sa population pour expliquer les modalités de distribution retenues.

Ces masques sont une mesure de protection grâce à 2 couches de toile en polyester de 140g/m² et une forme qui respecte les instructions recommandées par l'Afnor (Spec S56-001 du 27 mars 2020). Certains aspects de finition peuvent varier car ils ont été confectionnés par des couturier(e)s amateurs.

Avant l'utilisation il est préconisé de le laver à 60°C. Le port du masque ne dispense pas de toutes les mesures barrières de protection.