Coronavirus : la Lozère en "zone alerte"

Le département de la Lozère a été classé ce dimanche 27 septembre 2020 zone de circulation active, en alerte (autrement appelé zone rose) en raison de la recrudescence des cas de contamination par le Covid-19. Un département passe en zone de circulation active notamment lorsque son taux d'incidence dépasse 50 nouveaux cas de Covid-19 pour 100 000 habitants en une semaine. Pour le département de la Lozère, ce taux d’incidence dépasse cette semaine 63 nouveaux cas pour 100 000 habitants.

Ce chiffre s’explique notamment par les cas positifs détectés dans plusieurs établissements médico-sociaux ces dernières semaines.

Désormais l’obligation nationale d’une jauge de 30 personnes pour tous les rassemblements festifs[1] ou familiaux se déroulant dans les établissements recevant du public (salle des fêtes et salles polyvalentes) s’impose en Lozère à compter de lundi 28 septembre jusqu’au dimanche 11 octobre 2020 inclus.

Les mesures en vigueur localement pour lutter contre la propagation du virus dans le département restent adaptées. L’arrêté préfectoral de l’obligation du port du masque sur les marchés est prolongée jusqu’au 30 octobre 2020. De plus à la demande du maire de Meyrueis, compte tenu de la présence d’un cluster sur sa commune, le port du masque est rendu obligatoire de 7 h à 22 h pour toute personne de 11 ans et plus à compter du 25 septembre 7 h et jusqu’au 4 octobre 2020 22 h dans les limites de l’agglomération.

[1]Les rassemblements « festifs » concernent notamment les événements avec restauration/boissons susceptibles de se transformer en soirée dansante ou de conduire à un non-respect des protocoles sanitaires.