Coronavirus : la maire de Valdoie interrompt sa campagne électorale

La maire de Valdoie (Territoire de Belfort) pourrait avoir contracté le coronavirus. Corinne Coudereau l'a annoncé ce dimanche, à ses administrés sur son compte facebook. L'élue, candidate à sa propre succession, y explique qu'avec je cite " l’honnêteté qui la caractérise, elle se doit d’être transparente avec les Valdoyens", qu'elle dit "trop respecter pour leur faire prendre le moindre risque".

Peut-être contaminée par un participant au rassemblement religieux de Mulhouse

La maire sortante de Valdoie a été prise en charge à l'hôpital du Nord Franche-Comté de Trèvenans où nous l'avons jointe ce dimanche. "J'ai des symptômes grippaux depuis quelques jours" nous a-t-elle confié. "Mon état n'inspire aucune inquiétude, mais comme j'ai reçu il y a quelque temps un Valdoyen à ma permanence de campagne, et qu'il venait de participer au rassemblement religieux de Mulhouse mi-février, (NDLR : important foyer de contamination), et qu'il a été depuis testé positif au coronavirus, et avec l'apparition de mes symptômes grippaux, j'ai fait le rapprochement et ainsi appliqué le confinement recommandé par la Préfecture". Avant donc d'être hospitalisée pour de plus amples examens.

Campagne électorale suspendue

Corinne Coudereau devrait connaître les résultats de son dépistage ce lundi. En attendant, la maire sortante de Valdoie suspend sa campagne électorale et toutes ses activités en mairie jusqu’à son complet rétablissement. En conséquence, la réunion publique prévue ce dimanche a été annulée, et celle de ce mercredi l'est également.