Coronavirus : la maire de Valdoie porte plainte contre X après les décès à l'Ehpad de la Rosemontoise

La maire de Valdoie décide de saisir la justice. Après les décès survenus à l'Ehpad de la Rosemontoise de Valdoie durant l'épidémie de coronavirus, Corinne Coudereau annonce ce jeudi déposer, au nom de la commune, une plainte contre X auprès du Procureur de la République de Belfort, "pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger".

Corinne Coudereau, qui a elle-même été touchée par le coronavirus, dénonce "de graves manquements" au sein de cet Ehpad et demande à ce que "les dysfonctionnements soient sanctionnés". "Les personnels ont dû effectuer leur travail sans bénéficier des protections pourtant obligatoires", écrit-elle, et cette situation a entraîné "de nombreux cas de contamination".

Cette dramatique situation s'est déroulée pendant de nombreuses semaines, sans aucune réaction appropriée des autorités de tutelles, l'ARS et le Conseil départemental (Corinne Coudereau)

Au moins 30 résidents, sur une capacité de 115 lits, sont décédés au sein de l'Ehpad depuis le début de la crise sanitaire, ainsi qu'une aide-soignante de 52 ans qui travaillait dans l'établissement depuis 31 ans. L'époux d'une employée, qui avait été "elle-même contaminée sur son lieu de travail" est également décédé, rappelle encore Corinne Coudereau.

Cet Ehpad de Valdoie a été placé le 6 avril dernier sous administration provisoire par l'Agence régionale de santé (ARS) et le conseil départemental du Territoire de Belfort "pour deux mois reconductibles". Sur fond de tensions entre le personnel et l'encadrement, la directrice générale de l'établissement avait été suspendue de ses fonctions le 14 avril par le conseil d'administration de Servir, l'association qui gère l'Ehpad.

La maire de Valdoie annonce par ailleurs déposer une autre plainte contre X concernant la situation au sein de la Villa des Sapins, une maison d'enfants à caractère social (Mecs) située à Valdoie, et gérée également par l'association Servir, la même structure qui gère l'Ehpad.

"Depuis plusieurs mois, les conditions d'accueil et de séjours des enfants confiés à la Mecs (...) ne correspondent en rien aux normes sanitaires", écrit-elle. "Les personnels dénoncent depuis des mois une situation de terreur créée par les adolescents sans que la direction et les organismes de tutelles ne réagissent".

"La crise sanitaire a encore amplifié ces graves manquements" qui, selon elle, "après des semaines de brimades", ont abouti au décès d'un veilleur de nuit au sein de la structure. La plainte contre X est déposée, là-aussi, pour "homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger".

Concernant la situation au sein de l'Ehpad, Corinne Coudereau appelle "toutes les familles des résidents atteints du Covid 19 sous forme grave et n’ayant pas été hospitalisés à se regrouper et à engager eux aussi une action en justice".

Ces deux établissements font parties intégrantes de la vie de notre commune et il est indispensable que, par respect pour les résidents, leurs familles et l’ensemble des personnels toute la lumière soit faite sur leur fonctionnement et sur leur gestion de la crise sanitaire (Corinne Coudereau)