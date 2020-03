Coronavirus : la mairie d'Avignon fait don de 8.000 masques aux médecins

La mairie d'Avignon annonce qu'elle fait don aux médecins de ville de 8.000 masques de protection et 88 litres de gel hydroalcoolique. En effet, les généralistes sont en première ligne depuis le début de l'épidémie. Ils manquent cruellement d'équipement.

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, les médecins généralistes dénoncent leur manque d'équipement de protection. La plupart du temps, ils sont dépourvus de gants, de masques de protection et de gel. Pour répondre à ce manque, la mairie d'Avignon annonce qu'elle leur fait don de son stock jusque-là destiné aux personnels municipaux. Ainsi, elle offre aux médecins 8.000 masques et 88 litres de gel hydroalcoolique.

À l'hôpital psychiatrique de Montfavet, les soignants et médecins dénoncent également le manque de protection. Les stocks de masques et de gels sont au plus bas. Ils doivent être réapprovisionnés dans la semaine.

Ce jeudi matin, le ministère des Armées annonce qu'il débloque cinq millions de masques chirurgicaux. Des tests sont par ailleurs en cours pour inventer une alternative.