Coronavirus : la mairie de Mayenne annule à nouveau sa traditionnelle cérémonie de vœux de janvier 2022

Il n'y aura pas de traditionnelle cérémonie de vœux à Mayenne en janvier 2022. La mairie annonce ce jeudi 16 décembre que l'événement est annulé à cause de la crise sanitaire. "La situation hospitalière en Mayenne est telle que la collectivité ne peut prendre le risque d’une hausse des contaminations suite à une éventuelle cérémonie des vœux, au moment où l’État demande à la population la plus grande prudence en cette période de fêtes de fin d’année", précise la Ville dans un communiqué.

"Pour la sécurité de toutes et tous"

Le maire de Mayenne, Jean-Pierre Le Scornet a pris cette décision "pour la sécurité de toutes et tous, et par solidarité avec nos soignant.e.s du territoire". "C’est le choix du pragmatisme et de la prudence qui s’impose à nous", explique la mairie de Mayenne. C'est la deuxième fois que cette cérémonie est annulée à cause de l'épidémie de coronavirus.