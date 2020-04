Coronavirus : la mairie de Paris assure qu'il n'y a "aucun risque à boire l'eau du robinet"

La conférence de presse donnée par la mairie de Paris, lundi 20 avril, se voulait être une mise au point. Il n'y a, selon elle, aucune chance que le coronavirus se retrouve dans de l'eau potable. "Je le dis et le redis, il n'y a "aucun risque à boire l'eau du robinet", a estimé l'adjointe en charge de l'eau et de l'assainissement, Célia Blauel, au lendemain de l'annonce detraces du virus dans le réseau non potable de la ville.

L'élue estime qu'il est normal qu’une petite pollution persiste dans de l’eau impropre à la consommation. "Ce n'est pas une surprise de retrouver des traces d'un virus au moment d'une épidémie, parce que quand vous êtes malade et que vous passez aux toilettes, le virus passe dans les eaux sales. Ces eaux sales sont traitées en station d'épuration, qui abat un grande partie des virus que l'on retrouve dans les matières fécales. C'est pour cela qu'en repompant cette eau pour l'utilisation de l'eau non potable à Paris, on en retrouve."

Les traitements pour l'eau potable jugés efficaces

Pour éviter tout risque "d’aérosolisation de l’eau", c'est-à-dire que des gouttelettes se retrouvent dans l’air, les rues sont désormais nettoyés à l’eau potable. Le réseau d'eau non potable est suspendu.

Ce réseau d'eau potable est bien distinct de celui de l'eau non potable. Les traitements effectués y sont plus lourds. Il y a trois phases qui ne résistent à aucun virus. "L'ozonation, le filtrage dans les utra-violets et le chlore nous garantissent que les virus sont détruits. C'est vrai pour n'importe quel virus", assure Laurent Moulin, microbiologiste au laboratoire Eau de Paris à Ivry-sur-Seine. Même si, il le reconnait, le Covid-19 est "un petit peu plus résistant" que la moyenne.