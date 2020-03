Coronavirus : la maison médicale de garde de Cournon d'Auvergne dédiée aux cas suspects

"C'est une décision de bon sens pour ne pas mélanger les malades". Fabien Ruaud s'en félicite. Depuis ce jeudi matin, la maison médicale de garde de Cournon d'Auvergne n'accueille plus que les cas suspects concernant le coronavirus. "Une décision prise en concertation avec les autorités" explique le président de la structure. Désormais elle ne recevra plus en consultation que les patients envoyés par le 15.

On doit éviter la comorbidité... Fabien Ruaud, président de la maison médicale de garde de Cournon d'Auvergne

Les autre malades seront pris en charge dans les cabinets des médecins généralistes, y compris le week-end. "Nous allons ouvrir des gardes le week-end, pas comme c'était le cas jusqu'ici, mais il n'est pas question de laisser celles et ceux qui souffrent de maladie chronique sans soins" poursuit Fabien Ruaud. Le médecin déplore le manque de matériel. "On manque de test de dépistage rapide, contrairement à l'Allemagne, on devrait les recevoir dans 15 jours".

Manque de tests

Le président de la maison médicale de garde, et médecin au Cendre, ajoute, "on est dans un marathon, on constate aussi que les malades ne viennent plus consulter par peur d'être contaminés, c'est pourquoi nous avons mis en place cette organisation, nous sommes les premiers dans le secteur, mais nous sommes en guerre, et on doit trouver tous les moyens de lutter contre ce fléau, et sauver des vies".