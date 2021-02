Coronavirus : la Mayenne est l'exemple à suivre pour freiner l'épidémie, assure l'urgentiste Gérald Kierzek

Et si le département de la Mayenne était le bon exemple à suivre pour freiner la propagation de l'épidémie de Covid-19 ? C'est ce que pense le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste, chroniqueur santé sur TF1.

L'été dernier, au début du mois de juillet, une flambée épidémique avait placé notre département dans le rouge, le seul d'ailleurs sur la carte de France à l'époque.

Et grâce à nos efforts, collectifs et individuels, nous avions réussi à maîtriser le virus. Voilà donc ce qu'il faut faire au niveau national, le reste, comme le reconfinement généralisé, n'est pas la solution assure Gérald Kierzek : "je dis que le confinement est une idée moyenâgeuse et ça n'a pas de sens, de nombreuses publications scientifiques montrent que ça a ses limites et ça ne change pas forcément la donne. Et je prends en effet l'exemple de la Mayenne, un département où il y a une dynamique de l'épidémie, il y a des choses qui s'y passent, comme l'été dernier. La Mayenne est le bon exemple d'une responsabilisation avec des gens raisonnables qui ont respecté les gestes barrières. Et on a vu que ça s'est infléchi, c'est passé du rouge à l'orange puis au vert. Il faut avoir le même discours, informer, sensibiliser ailleurs dans le pays, dans des territoires qui sont aujourd'hui en rouge".

Le médecin urgentiste explique par ailleurs qu'il faut raison garder et arrêter de jouer avec les peurs avec cette épidémie de Covid-19. Il tient à rappeler que la moyenne d'âge des décès est de 85 ans.