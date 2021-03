Coronavirus : la Mayenne n'attend plus que des doses pour accélérer sa campagne de vaccination

Vacciner "matin, midi, et soir". Voilà le mot d'ordre d'Emmanuel Macron, qui a affiché ce mardi 23 mars sa volonté d'accélérer la campagne de vaccination contre le coronavirus en France. Pour cela, 35 vaccinodromes seront déployés dans toute la France dès le mois prochain. Rien de tel prévu dans le département de la Mayenne, qui compte huit centres de vaccination à Laval, Château-Gontier-sur-Mayenne, Villaines-la-Juhel, Meslay-du-Maine, Mayenne, Ernée, Evron et Craon.

"Tout est réuni en Mayenne pour accélérer la campagne vaccinale"

Mais pour le médecin responsable du centre de vaccination de Laval, Eric Paris, pas besoin d'une telle infrastructure pour mettre un coup d'accélérateur dans le département : _"_Tout est réuni en Mayenne : les habitants ont montré depuis des mois qu'ils répondaient présents à chaque fois qu'il y avaient des sollicitations des collectivités", explique le médecin. "Le personnel soignant est mobilisé, et les infrastructures sont prêtes à accueillir encore plus de monde." Dans le centre de vaccination de Laval par exemple, le plus important du département, à peine la moitié des postes de vaccination sont aujourd'hui utilisés.

Les centres de vaccination de la Mayenne sont donc sur le pied de guerre. Ils n'attendent plus qu'une chose pour accélérer la campagne vaccinale : plus de doses. "Dès que les doses seront là", assure Eric Paris, "les uns et les autres sont prêts à partir sur une grande vaccination de masse en Mayenne !"