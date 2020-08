Coronavirus : "La Mayenne pourrait retomber sous le seuil de vigilance dans les prochains jours"

Pour la deuxième fois de la semaine, l'Agence Régionale de Santé actualisait ses chiffres concernant l'épidémie de coronavirus. Ce vendredi, le taux d'incidence baisse encore : 36,3 cas pour 100.000 habitants et un taux de positivité de 1,1%. Mardi, le taux d'incidence était de 49,1 cas pour 100.000 habitants. Le taux de positivité s'établissait à 1,4%. 14 patients sont hospitalisés à Laval dont trois personnes en réanimation.

Un troisième acteur s'est invité à cette conférence de presse : Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé au ministère des Solidarités et de la Santé. Il a salué "le respect des gestes barrières en Mayenne et la stratégie de dépistage réalisée localement" tout en précisant que si ces efforts étaient poursuivis "la Mayenne pourrait retomber sous le seuil de vigilance dans les prochains jours". Le département est évidemment celui dans lequel le taux de dépistage est le plus élevé.

Les clusters

Il y en a 25 en Mayenne. Trois sont clôturés, six sont maîtrisés, deux sont en "diffusion communautaire" et 14 toujours en cours d'investigation.