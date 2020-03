Coronavirus : la Mayenne suivra "les recommandations de l'État" en cas de stade 3 de l'épidémie

Ce n'est plus qu'une question "de jours" selon Emmanuel Macron. La France se prépare au stade 3 de l'épidémie de coronavirus. Mais difficile de savoir à quoi il faudra s'attendre. En Mayenne, les services de santé et pouvoirs publics semblent un peu naviguer à vue et suivront les recommandations.

Le coronavirus gagne du terrain en France. Il y a, selon le dernier bilan du ministère de la Santé, 577 cas et 9 décès recensés, vendredi 6 mars à 14h. Soit 154 cas et 2 décès de plus que la veille. On se rapproche doucement mais sûrement vers le stade 3 de l'épidémie. En d'autres termes, "que le virus circule partout sur le territoire".

Lors d'une conférence de presse, vendredi 6 mars, pour faire le point sur la situation dans le département, les services de santé et les pouvoirs publics mayennais assurent être "prêts" à faire face à l'épidémie. En l'état actuel des choses.

Les décisions seront d'abord prises nationalement et on les appliquera", Jean-Francis Treffel

Mais si le stade 3 est déclenché, les mesures vont à nouveau changer. Lesquelles précisément ? Faudra-t-il fermer certaines écoles ou entreprises ? Annuler des événements même ceux de moins de 5.000 personnes en milieu confiné ? Comme par exemple, fin avril, Laval Virtual, qui concentre jusqu'à 3.500 visiteurs en simultané ? "Nous ne savons pas encore", reconnaît Jean-Francis Treffel, le préfet.

"Les décisions seront d'abord prises nationalement et on les appliquera", continue-t-il, tout en rappelant que, comme l'ARS, que la préfecture gère "au cas par cas", au vu de la situation "évolutive".

Un parcours ambulatoire à l'hôpital de Laval

Seul le centre hospitalier de Laval fait preuve d'un peu d'anticipation. À la demande de l'ARS, il va mettre en place, dés lundi 9 mars, un parcours ambulatoire si un patient est infecté. Pour éviter tout contact avec d'autres malades, il arrivera par l'arrière du service IRM. Direction le 7e étage, avec une aile entièrement dédiée et une dizaine de lits mobilisables.

L'hôpital lavallois vient, en fait, en secours des deux hôpitaux de référence dans la région, Angers et Nantes. Mais en cas de stade 3, faudra-t-il également réquisitionner les hôpitaux de Mayenne et Château-Gontier-sur-Mayenne ? Réponse là aussi : "Nous ne savons pas encore".