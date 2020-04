Coronavirus : la Métropole de Clermont-Ferrand commande 600 000 masques

Alors qu'Emmanuel Macron a fixé le 11 mai comme date possible du début du déconfinement, les collectivités territoriales ne veulent pas se retrouver le bec dans l'eau. C'est pourquoi,à l'instar de la Région Auvergne-Rhone-Alpes, Clermont Auvergne Métropole a lancé une commande de masques réutilisables pour tous les habitants de l'agglomération clermontoise.

Ainsi, une double commande de masques grand public en tissu lavable a été passée par la Métropole. Cela représente 300 000 masques en deux temps. Une double commande massive a été passée pour obtenir en deux temps 600 000 masques grand public. Ces masques seront lavables et réutilisables plusieurs fois.

Les modalités de distribution précisées plus tard

Dans un communiqué, Olivier Bianchi, président de Clermont Auvergne Métropole, précise que "la Métropole a fait appel à une entreprise nationale pour assurer les commandes et garantir des masques en nombre." En revanche, souligne-t-il, "des commandes de plus petites quantitées ont été passées auprès d'entreprises locales, dans un souci de soutien à la fillière textile locale." C'est le cas notamment dans des petites entreprises de la Métropole. Egalement, Michelin, qui s'est mis à la production de masques chirurgicaux, produira des protections pour les agents métropolitains et communaux des 21 villes de l'agglomération clermontoise.

Chaque commune sera chargée de la distribution au bénéfice de ses habitants. Les 21 communes qui participent à cette commande paieront la moitié du prix des masques, à proportion pour chacune du nombre d’habitants, l’autre moitié étant prise en charge par la Métropole. Pour l'instant, on ne sait pas quand ni comment les masques seront distribués.