Coronavirus : la Métropole de Tours, 9e taux d'incidence le plus élevé des métropoles en France

La Métropole de Tours Val de Loire est la métropole en France avec le 9e taux d'incidence le plus élevé

Santé Publique France vient de publier ses données sur la semaine du 13 au 19 février 2021, dans les départements ainsi que pour les 22 métropoles. On y apprend que la Métropole de Tours a le 9e taux d'incidence le plus élevé, bien loin de Nice et Metz, les deux métropoles où l'inquiétude est très forte. Pour la Métropole de Tours-Val de Loire, le taux d'incidence est de 189,1 sur la semaine du 13 au 19 février, alors que dans le même temps, Orléans reste sur un étiage relativement bas de 134,3 pour 100.000 habitants.

Un pic du taux d'incidence le 3 février sur la Métropole de Tours

Dans le détail, sur les deux mois écoulés, la Métropole de Tours a connu une très forte poussée de son taux d'incidence à la mi-janvier pour atteindre les 224 cas pour 100.000 habitants le 3 février. Depuis deux semaines, ce taux d'incidence reste à un niveau élevé mais stable à 189 cas pour 100.000 habitants, quasiment dans la moyenne nationale.

Taux d'incidence : 160 cas pour 100.000 habitants sur l'Indre-et-Loire

Plus largement, Santé Publique France note que sur la semaine du 13 au 19 février, l'Indre-et-Loire a compté 160,9 cas pour 100.000 habitants, bien en-deçà des départements les plus touchés, notamment les Alpes-Maritimes avec un taux d'incidence de 583,2 ou encore le Pas-de-Calais avec 340,2. Pour autant, en Touraine, le nombre de personnes en réanimation à l'hôpital a tendance a légèrement baisser. Actuellement, 30 personnes sont hospitalisées en service réanimation, contre 40 par exemple le 9 février.