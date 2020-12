La métropole du Grand Nancy met en place un dispositif de dépistage massif

La métropole du Grand Nancy renforce son dispositif de dépistage du coronavirus.

Ce dispositif concerne les 20 communes de la métropole et sera organisé du 21 au 23 décembre et du 28 au 30 décembre. Des tests RT-PCR y seront effectués, avec des résultats disponibles entre 12h et 24h.

Trois sites de dépistages seront créés :

A l'hôtel de ville de Nancy, où quatre postes seront établis et ouvert de 9h à 17h.

A la cafétéria du centre commercial Cora de Houdemont, avec trois postes de prélèvement.

Au centre commercial Auchan de la Sapinière à Laxou, avec trois postes de prélèvement.

Le dispositif s'appuie sur le réseau de laboratoires déjà en place et sur le bus de dépistage qui circule dans la métropole et dont les dates et horaires, sont disponibles ici. Il est aussi possible de se faire dépister au CHRU de Nancy, sur le site de Brabois.

Des lieux de dépistages sont aussi organisés à Heillecourt, à la maison du Temps Libre du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30. A Jarville-la-Malgrange du lundi au vendredi de 9h à 12h au 4 rue Edouard Lalo. Enfin, un centre de dépistage est encore en place à Saint-Max.

Casser la progression de l'épidémie

Le coronavirus circule à nouveau rapidement, en Meurthe-et-Moselle et dans la métropole du Grand Nancy.

Le taux d'incidence est actuellement de 205 cas pour 100 000 habitants dans la métropole du Grand Nancy. Arnaud Cochet, le préfet de Meurthe-et-Moselle, indiquait lors d'une conférence de presse ce jeudi que le 17 novembre 283 personnes étaient hospitalisées dans le département contre 387 aujourd'hui.

Ce constat a poussé les autorités à déployer un dispositif plus large, notamment à l'approche des fêtes. Il était urgent d'agir selon Mathieu Klein, président de la métropole du Grand Nancy : "La situation sur la métropole du Grand Nancy s'aggrave tant au niveau du taux d'incidence que de l'occupation de l'hôpital. C'est une sonnette d'alarme qu'il faut sonner aujourd'hui".

Éviter la troisième vague

Si les autorités insistent tant sur l'évolution de l'épidémie, c'est parce que la troisième vague se profile déjà.

Christian Rabaud, infectiologue et président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Nancy, alerte également sur la reprise de l'épidémie : "Il faut avoir une certaine gravité. Si l'épidémie continue sur sa progression actuelle début janvier la situation restera difficile. Et malgré le retour du personnel de vacances parce que la pression ayant augmenté. Notre inquiétude est très forte ne ne pas pouvoir assurer à chacun le soin dont il a besoin".

Les déprogrammations ont effectivement commencé au CHRU de Nancy, a confirmé le directeur Bernard Dupont.