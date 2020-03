Coronavirus : "la mise en danger de la vie d'autrui, c'est 1 an de prison" explique le procureur de Tours

Alors que l'épidémie de Coronavirus ne cesse de progresser en région Centre-Val-de-Loire avec 157 nouveaux cas et 10 personnes en réanimation, soit219 cas de contamination (dont 49 cas en Indre-et-Loire soit 8 cas de plus en 24 h dans le département selon le dernier bulletin de l'ARS), les médecins rappellent avec insistance le respect des règles de confinement. Le professeur Louis Bernard, chef du service des maladies infectieuses au CHRU de Tours, est très en colère contre le comportement des gens qui enfreignent les règles de confinement.

Les consignes du confinement sont encore mal appliquées. Munies de leur attestation de sortie, certaines personnes font une interprétation très personnelle du confinement et des sorties indispensables.

C'est bien d'applaudir les personnels soignants, mais ce qu'ils demandent, c'est que vous restiez chez vous - Olivier Lebreton adjoint chargé de la sécurité à la ville de Tours

En Indre-et-Loire, la Préfecture a pris un nouvel arrêté plus strict interdisant l'accès notamment aux bords de Loire, du Cher, de la Vienne et de l'Indre mais également à tout autre lieu public et privé qui sont habituellement des lieux de promenades pour les tourangeaux. Les maires et leurs polices municipales peuvent désormais dresser des contraventions sur la base des arrêtés préfectoraux et municipaux restreignant ces accès, en plus des contraventions établies par la police nationale. "On voit encore trop de rassemblements, trop de personnes qui se baladent. On pouvait déjà verbaliser les gens qui n'ont pas leur attestation, mais là on va pouvoir le faire de manière beaucoup plus efficace" explique Olivier Lebreton, adjoint chargé de la sécurité à la ville de Tours.

Une mise en danger de la vie d'autrui est passible d'1 an de prison et 15.000 euros d'amendes

Pour l'instant, le confinement n'est pas renforcé, et un couvre-feu n'est pas à l'ordre du jour comme dans certaines communes. Mais la surveillance de celles et ceux qui ne respectent pas les consignes est désormais nettement plus étroite. Les sanctions pourraient être beaucoup plus lourdes comme l'explique le procureur de la république de Tours Grégoire Dulin. _"Pour l'instant, personne n'a été placé en garde à vue pour non respect du confinement et mise en danger de la vie d'autrui. Pour autant, dès mardi soir, j_'ai donné des instructions très précises aux forces de l'ordre pour que soit utilisée cette infraction passible d'1 an d'emprisonnement de 15.000 euros d'amendes afin que des personnes qui ne respecteraient pas les règles du confinement puissent être placés en garde à vue". Le procureur rappelle aussi qu'à l'issue de cette garde à vue, la personne mise en cause sera jugée dans le cadre de la comparution immédiate.