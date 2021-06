Coronavirus : la moitié des adultes sont vaccinés en Vaucluse

Selon le dernier bilan de la préfecture de Vaucluse ce jeudi 10 juin, la moitié des majeurs sont vaccinés contre le covid dans le département, soit 221.718 personnes. Dans le détail, depuis l'ouverture de la vaccination aux 18 ans et plus, sans condition, 15 % des 18-24 ans ont déjà reçu une première dose et 17 % des 25-29 ans. Le taux d'incidence est de 44 cas positifs pour 100.000 habitants et le taux de positivité est de 2 %, preuve que la situation sanitaire s'améliore mais la préfecture appelle à la prudence, car "la situation reste fragile".

"L'arrivée des variants démontre que la population la plus jeune, jusqu'à présente relativement épargnée ne l’est plus vraiment et que la protection passe par la vaccination qui demeure la seule arme pour lutter efficacement contre les effets les plus graves de la COVID-19 et la propagation de l’épidémie", poursuit la préfecture de Vaucluse, rappelant au passage que depuis deux jours, avec l'entrée en vigueur du pass sanitaire, le certificat de vaccination complète figure parmi les trois documents à présenter au choix pour accéder aux grands événements type festival et pour voyager.

Pour rappel, le vaccinodrome aménagé dans la salle polyvalente de Montfavet à Avignon est ouvert tous les jours, dimanche compris, de 8 heures 30 à 20 heures. Les prises de rendez-vous se font uniquement en ligne sur sante.fr ou maiia.fr.

à lire aussi PHOTOS - Accélération de la campagne de vaccination : ouverture ce dimanche du plus grand centre du Vaucluse