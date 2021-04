Coronavirus : la moitié des interventions chirurgicales et médicales déprogrammées au CHU de Toulouse

Le CHU de Toulouse va déprogrammer la moitié de ses interventions chirurgicales et médicales dans les semaines à venir. Le nombre de patients Covid est en effet remonté en flèche le week-end dernier avant de se stabiliser, et la tendance n'est pas à la baisse.

Face à l'augmentation soudaine de patients sur la dernière semaine, et notamment le week-end dernier, le CHU de Toulouse décide de déprogrammer la moitié des interventions chirurgicales et médicales prévues. Les opérations les plus urgentes et vitales restent prioritaires.

Le pic de la première vague atteint

Au vendredi 9 avril, le CHU de Toulouse compte ainsi 174 patients hospitalisés pour Covid-19, dont 36 en réanimation et 25 placés en soins intensifs. Lors du week-end de Pâques, le nombre de patients Covid a même grimpé en flèche avec une quarantaine de patients admis au CHU sur seulement deux jours, le vendredi et le samedi.

Résultat, on a compté jusqu'à 190 patients le week-end de Pâques, soit l'équivalent du pic de la première vague. La tension est depuis redescendue d'un cran avec une quinzaine de patients en moins mais la vigilance reste de mise.

Des déprogrammations pour mieux prévoir

Les déprogrammations en cours s'inscrivent donc dans une logique de prévention car la courbe épidémique ne tend pas à baisser dans les prochains jours, en Occitanie comme ailleurs. À noter également que ce n'est pas la première fois que le CHU de Toulouse déprogramme autant d'opérations en même temps depuis que l'épidémie est apparue.

Les professionnels de santé espèrent en tout cas ne pas descendre en dessous de ce seuil. Une fois le pic épidémique passé et la campagne de vaccination bien avancée, les soignants espèrent retrouver une situation normale d'ici l'été 2021.