Coronavirus : la mortalité en hausse de plus de 63% en Pays de Savoie pendant la deuxième vague

La mortalité a augmenté de 65% en Savoie et de 63% en Haute-Savoie pendant la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, entre le 1er septembre et le 7 décembre, selon des données communiquées vendredi par l'Insee.

Les chiffres de la mortalité communiqués vendredi par l'Insee confirment que la Savoie et la Haute-Savoie, frappées de plein fouet par la deuxième vague, paient un lourd tribut à l'épidémie de Covid-19. Au niveau régional, la surmortalité par rapport à 2019 est de 7.457 personnes.

Les deux départements les plus touchés

Savoie et Haute-Savoie, où les taux d'incidence du virus ont été parmi les plus élevés de France pendant une partie de l'automne, sont de loin les départements les plus touchés. Entre le 1er septembre et le 7 décembre, la mortalité a augmenté de 65,2% en Savoie par rapport à l'an dernier, et de 63,2% en Haute-Savoie.

En Auvergne Rhône-Alpes, où une campagne massive de dépistage est en cours, l'épidémie de Covid-19 a tué 10.427 personnes depuis mars à l'hôpital et en établissement, selon les derniers chiffres officiels publiés jeudi par Santé Publique France.