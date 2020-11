Coronavirus : la Moselle a franchi le cap des 1000 décès

C'est un cap symbolique qui a été franchi ce mercredi 18 novembre en Moselle : 1001 décès dus au coronavirus depuis le début de l'épidémie selon les chiffres publiés chaque jour par le ministère de la Santé. Un seuil dépassé après le décès de 15 patients supplémentaires ces dernières 24h dans les hôpitaux du département.

Parmi les départements les plus touchés

Cela fait de la Moselle le département où le virus à le plus tué de malades dans le Grand Est : à titre de comparaison, la Meurthe et Moselle ne compte à ce jour "que" 455 décès. Et au niveau national, en dehors de la région parisienne, seul le Rhône, le Nord et les Bouches-du-Rhône font pire.

A noté toutefois que c'est surtout la première vague qui a fait des ravages en Moselle avec plus de 800 morts au sortir du printemps dernier.

68 patients sont actuellement en réanimation dans le département, un chiffre qui est stabilisé depuis 4 jours. Le taux d'incidence poursuit sa lente baisse : il est désormais de 285 cas pour 100.000 habitants.