Coronavirus : la Mutualité française Loire - Haute Loire augmente ses capacités d'accueil en réanimation

Face à l'épidémie du coronavirus, la Mutualité s'est réorganisée pour mettre ses forces dans la bataille. La clinique Mutualiste à Saint-Etienne a largement augmenté ses capacités d'accueil en réanimation. Le centre de soins de suite et de réadaptation des 7 Collines est, lui, mis à disposition.

Face à l'épidémie de coronavirus, toutes les forces médicales s'activent. Alors qu'il y a 145 patients dans la Loire selon le dernier bilan de l'ARS et 2 morts, les hôpitaux sont bien sûr en première ligne mais la Mutualité française Loire - Haute Loire a réorganisé toutes ses structures pour participer à l'effort de guerre. A la Clinique Mutualiste Bellevue de Saint-Etienne, il y a d'habitude 8 lits en réanimation, le service dispose maintenant de 30 lits pour accueillir des patients ainsi que d'un service dédié aux patients atteints du coronavirus. Ils sont actuellement 6 patients pris en charge mais leur nombre risque d'augmenter assez vite précise Rémi Bouvier, le directeur de la Mutualité française Loire - Haute Loire car le pic d'épidémie est encore à venir.

De futurs patients qui vont avoir besoin de structures suffisantes pour être pris en charge. Le centre de soins de suite et de réadaptation des 7 Collines à Saint-Etienne est mis à disposition et peut être réquisitionné pour faire face à un éventuel afflux à venir.

un vrai manque de moyens de protection

Face à l'urgence, il faut de plus palier au manque de personnel. En conséquence : le centre mutualiste d'addictologie de Saint Galmier a été fermé et son personnel soignant a été redéployé sur les autres structures. Un appel a également été lancé par la Mutualité aux anciens professionnels de santé pour rejoindre les troupes en service en ce moment.

Face à cette crise sanitaire qui va durer, il faut aussi accompagner : la Mutualité a notamment lancé une hotline dans les EHPAD pour faire le lien entre les résidents et leur famille. Pour apporter des conseils à l'ensemble des équipes soignantes, une hotline gériatrique en appel téléphonique ou en visioconférence a également été mise en place ainsi qu'une ligne avec des psychologues pour les patients, les familles et le personnel soignant.

Les pharmacies mutualistes sont ouvertes. Elles sont présentes dans le département de la Loire à Roanne, Firminy, Saint-Etienne et Saint-Chamond et disposent pour certaines d'entre elles de gel hydroalcoolique. notamment. En revanche, la Mutualité fait face elle aussi à un vrai manque de moyens de protection. Elle lance un appel pour obtenir des masques chirurgicaux FFP1, FFP2, FFP3, des côtes non tissées ainsi que des tabliers en plastique.