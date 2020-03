Coronavirus : la Nouvelle-Aquitaine va accueillir 48 nouveaux patients du Grand-Est ce week-end

La Nouvelle-Aquitaine va accueillir 48 nouveaux patients atteints du coronavirus en provenance du Grand-Est annonce l'ARS ce vendredi. Deux trains médicalisés arriveront dimanche. Ce sera la troisième évacuation sanitaire en direction de la Nouvelle-Aquitaine.

Six patients seront accueillis au CHU de Limoges, dix au CHU de Poitiers, quatre à l'hôpital de la Rochelle, six à l'hôpital de Bayonne, quatre l'hôpital de Pau, deux à l'hôpital d’Angoulême, et deux à l'hôpital de Niort. Les autres patients seront répartis à Bordeaux (sept à l'hôpital Robert Piqué, trois à la clinique privé de Bordeaux Nord) et les deux derniers à Libourne.

Un quart des lits de réanimation seront occupés en Nouvelle Aquitaine. Il resterait donc de la place, si le nombre de cas de coronavirus (et d’hospitalisation nécessaire) venait à s’emballer aussi dans notre région. "Nous avons bien pensé le pour et le contre, car il ne s'agit pas de désorganiser l'offre néo-aquitaine, indique Michel Laforcade, directeur général de l’Agence Régionale de Santé de la Nouvelle Aquitaine, le pari qu'on a fait, c'est qu'avec les trois-quarts de disponibilité qui subsistent, on doit pouvoir venir en aide à cette région-là sans nous pénaliser"

Par ailleurs, une soixantaine de soignants volontaires de notre région sont partis relever, soulager et aider leurs collègues du Grand-Est.

Six patients arrivés ce vendredi

Un avion militaire en provenance de Mulhouse (Haut-Rhin) a atterri ce vendredi vers 14 heures à Bordeaux. Six patients atteints du Covid-19 doivent être pris en charge dans les établissements hospitalier bordelais, trois d'entre eux vers les sites de Pellegrin et Haut Lévêque en réanimation, et trois autres vers l’hôpital Robert Piqué de Villenave d’Ornon.

"Ce sont six patients très lourds que nous recevons, pour pouvoir les sauver, parce que si on ne fait pas ça, ils n'auront pas la capacité d'être traités par ces moyens-là sur le Grand Est", indiquait vendredi matin lors d'un point pressse Daniel Habold, directeur de la Santé publique à l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine.