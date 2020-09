Coronavirus : La pandémie de la covid 19 replace à nouveau les hôpitaux de la région sous tension

L'arrivée des malades s'est accrue depuis deux semaines nous dit le docteur Vincent Pestre , chef de service de médecine interne infectiologie aiguë polyvalente :

"Il y a une montée en puissance dans le grand sud en général et sur Avignon de façon certaine depuis une quinzaine de jours. Il y a une augmentation exponentielle du nombre de malades hospitalisés, du nombre de malade en réanimation, ce qui met l’hôpital en tension. En fait on a débuté plus fort et plus rapide qu’au mois de mars dernier. Donc du coup les conditions sont similaires pour l’instant mais pour l’instant au niveau des lits on arrive à tenir dans l’espace qui nous incombe tant sur les lits de médecine que les lits de réanimation avec des efforts structurels qui sont très importants de la part des réanimateurs, des cardiologues parce qu’on a ouvert des lits en soins intensifs cardiologie avec des équipes mobilisées sur ce plan.

Ça reste des actions qui sont difficiles d’autant plus qu’il n’y a pas de déprogrammation pour des opérations comme lors du premier épisode. "

Il y a un champ qui est nettement en progrès depuis la dernière expérience. On a aussi maintenant la preuve formelle de l’inefficacité de certains traitements – Docteur Vincent Pestre

"Le fait d’avoir _le recul, la connaissance et l’anticipation nous épargne les carences en matériel et en médicaments_. Je pense qu’on a encore des progrès à faire mais on peut dire qu’il y a une expertise qui a été acquise sur les règles d’hygiène, la prise en charge thérapeutique, sur les indications de réanimation, sur l’oxygénothérapie à haut débit ou normale, sur l’anticoagulation. Il y a un champ qui est nettement en progrès depuis la dernière expérience. On a aussi maintenant la preuve formelle de l’inefficacité de certains traitements. Ça nous permet d’avancer, les choses sont meilleures. "

Le recours à l’oxygénothérapie donne désormais des résultats encourageants pour soigner les malades les plus atteints

Aujourd'hui un tiers des cas graves ne sont pas placés en coma artificiel comme au printemps. Les équipes de soignants de l'hôpital d'Avignon ont recours désormais à l'oxygénothérapie nasale à haut débit . C’est-à-dire un apport fort d'oxygène qui a permis à de nombreux malades de passer le cap.

Mais pour éviter l’hôpital, la solution relève juste du bon sens entend conclure le docteur Pestre :

"Moi je souhaite quand même attirer l’attention parce que j’ai quand même l’impression qu’il y a un problème de ce côté-là, sur l’intra –familial, les fêtes de familles, les rassemblements à plusieurs personnes. Je vais manger avec mes grands-parents, je vais visiter mes parents âgés, toutes ces choses-là. _C’est à ce moment-là que les règles sont les plus importantes_. Il est difficile de respecter un confinement quand on ne se sent pas malade. Pourtant on peut être vecteur d’un problème grave. Il est indispensable de respecter les règles pour peu qu’on veuille qu’on veuille protéger ses proches. Il n’y a aucune discussion là-dessus !"