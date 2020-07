Coronavirus : la Patrouille de France va survoler l'Île-de-France mercredi 15 juillet

Elle est passée au dessus de Paris mardi 14 juillet à l'occasion de la Fête nationale et elle va continuer à survoler l'Île-de-France encore toute la journée mercredi 15 juillet ! La Patrouille de France va survoler pendant trois jours les régions les plus durement touchées par l'épidémie de coronavirus, a annoncé le ministère des Armées mardi soir. L'objectif est, entre autres, de "manifester le soutien de la nation au monde de la santé".

Un hommage aux soignants, aux victimes et à tous les Français

Au-delà de l'hommage aux soignants, "ce soutien en vol, aux couleurs tricolores, se veut aussi un hommage rendu à l'ensemble des français", précise le communiqué du ministère des Armées. "Elle s'adresse aussi à tous les patients et victimes de la pandémie, à leurs familles et à leurs proches." Après l'Île-de-France mercredi, la Patrouille de France survolera le Grand-Est jeudi et la Bourgogne Franche Comté vendredi.