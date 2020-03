Coronavirus : la Pierra Menta annulée à Arêches-Beaufort

La Pierra Menta n'aura pas lieu cette année à Arêches-Beaufort. La course mythique de ski-alpinisme prévue la semaine prochaine est annulée en raison de la crise du coronavirus.

Les annulations d’événements se succèdent en Pays de Savoie. Après Glisse en Cœur au Grand-Bornand, la Pierra Menta prévue du 11 au 14 mars à Arêches-Beaufort n'aura pas lieu cette année en raison de la crise du coronavirus.

Une première en 34 ans

La course mythique de ski-alpinisme, qui réunit tous les ans les meilleurs mondiaux de la discipline sur les pentes du Beaufortain a toujours eu lieu depuis 34 ans, malgré les aléas météo. la 35e édition n'aura pas résisté au Covid-19.

"Au dessus de nos compétences". L'organisateur Sébastien Blanc

"Nous ne voulons pas exposer les populations au risque de contracter la maladie" explique l'organisateur Sébastien Blanc. "Cette décision a été très difficile à prendre, et malgré le très grand déficit financier qu'elle va engendrer, nous avons décidé de passer outre. Organiser la course dans ces conditions est au delà de nos compétences".

Près de 600 dossards

Cette année encore, plus de 600 coureurs avaient pris leur dossard pour cette édition 2020, parmi eux, des participants originaires des 4 coins du monde, et notamment des Européens venant de régions exposées au virus. Étaient notamment engagés la star de la discipline, l'Espagnol Kilian Jornet, et le champion de l'ultra-trail, le Français François D'haene.

La Pierra Menta, créée en 1986, est une course qui se dispute en tandem et sur 4 jours, proposant 10.000 mètres de dénivelé positif. Très populaire de l'autre coté des Alpes, de nombreux Italiens y prennent part depuis sa création.