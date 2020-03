Coronavirus : la polyclinique de Reims-Bezannes accueille ses premiers malades du covid-19

Alors qu'une tente a été installée devant l'établissement en début de semaine et que la Polyclinique de Reims-Bezannes se prépare depuis deux semaines à gérer la crise liée au coronavirus. Celle-ci a accueilli jeudi 19 mars dans la soirée ses premiers patients atteints du covid-19, en provenance du CHU de Reims. Il s'agit de premiers patients accueillis en réanimation.

"Pour l'instant, la polyclinique n'est pas autonome en capacités de tests pour le coronavirus mais on travaille en coordination avec le CHU de Reims qui fait les tests", explique Bruno Leray, PDG du groupe Courlancy, ce vendredi 20 mars. D'ailleurs une réunion de coordination a lieu ce vendredi avec le CHU de Reims, comme tous les jours.

Une montée en puissance dans les prochains jours

"Les capacités d'accueil en réanimation de la polyclinique de Reims-Bezannes dépendront du personnel médical disponible, infirmières et aides soignantes surtout, et de la disponibilité des masques et des lunettes de protection", explique Bruno Leray. Le PDG du groupe Courlancy reconnaît que les quantités de masques et de lunettes sont insuffisantes ce vendredi : "de quoi tenir moins d'une semaine".