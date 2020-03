Coronavirus : la Poste conserve 24 bureaux ouverts en Haute-Garonne, Ariège et dans le Gers

Le groupe La Poste maintient sa mission de service public de distribution et d'aide à la personne dans 1 000 bureaux en France, les "principaux", dont 24 en Haute-Garonne, Ariège et Gers.

Les réunions de crise s'enchaînent aussi à la Poste qui entend assurer le plus possible sa mission de service public de distribution du courrier et d'accueil du public, en prenant en compte la sécurité sanitaire de ses agents. Ainsi, sur une partie du territoire midi-pyrénéen, 24 bureaux restent ouverts sur la zone Haute-Garonne / Ariège / Gers ; 24 sur les 1 000 principaux ciblés sur l'ensemble du territoire français.

Pas (encore) de priorité dans le courrier

Des personnels d'autres agences sont donc transférés sur ces 24 bureaux-là pour assure autant que faire se peut la satisfaction des besoins des clients. Ils ont ouvert, ce lundi 16 mars, à 11h, le temps de mettre tout en place et le temps précisément de réunir les agents nécessaires.

Ici, la Poste de Villefranche-de-Lauragais (31) est désormais fermée jusqu'à nouvel ordre. © Radio France - Clémence Fulleda

La Poste poursuit aussi sa mission de distribution du courrier, sans prioriser pour l'instant. 80% des factrices et facteurs assurent leurs tournées. "Mais, ça pourra venir si c'est nécessaire" précise-t-on. Les courriers à caractère publicitaire par exemple pourraient être relégués au second plan. Même s'il faut reconnaître que 98% du courrier distribué dépend de l'activité des entreprises, qui s'apprête à nettement réduite elle aussi dans les jours et les semaines à venir. Les courriers et colis sont de toute façon déposer à la porte du client, sans la franchir. La Poste se dit également soucieuse de poursuivre son service à domicile, tant qu'elle le pourra.