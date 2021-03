Coronavirus : la préfecture de l'Isère durcit les mesures face à la remontée de l'épidémie

Placé depuis jeudi soir sous "surveillance renforcée" par le ministère de la santé, le département de l'Isère voit ses indicateurs épidémiques progresser sérieusement depuis la fin de semaine dernière. Oublié le "plateau haut" qui stagnait depuis le début de l'année, l'ascension semble bien avoir repris. Face à cela la préfecture de l'Isère annonce ce vendredi soir de nouvelles mesures qui entrent en vigueur, pour certaines, dès minuit.

Port du masque obligatoire dans les communes de plus de 2 000 habitants

Ainsi "à compter de samedi 27 mars 2021 à 00h00, dit le communiqué, le port du masque de protection est obligatoire pour toute personne de 11 ans ou plus sur la voie publique et dans l’espace public dans les communes de plus de 2.000 habitants du département de l’Isère". Auparavant l'obligation existait sur les communes de plus de 5.000 habitants.

Fermetures des surfaces commerciales de plus de 10 000 mètres carrés

Par ailleurs "à compter du mercredi 31 mars 2021, 00h00, les magasins de vente et centres commerciaux, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés, ne pourront plus accueillir de public". Jusqu'à présent cela concernait les surfaces de plus de 20 000 mètres carrés. Potentiellement ce sont une dizaine de centres commerciaux supplémentaires qui vont être amenés à fermer leurs portes. Leur recensement précis aura lieu lundi.

Enfin "la consommation d’alcool est interdite sur les voies et espaces publics, tous les jours, entre 18h00 et 06h00 dans tout le département de l’Isère, et à partir de 12h00 dans la commune de Grenoble." Cette interdiction avait court jusque-là uniquement du vendredi soir au lundi matin. "Cet effort collectif, conclu la préfecture, est indispensable pour enrayer la propagation du virus et ne pas avoir à prolonger, voire à durcir encore ces mesures".