Coronavirus : la préfecture des Vosges étend l'obligation du port du masque en station

La préfecture des Vosges a décidé de rendre le port du masque obligatoire sur les domaines skiables alpin et nordique de la ville de Gérardmer, ainsi qu’autour du lac de Gérardmer. Un tour de vis supplémentaire décidé après les fortes affluences constatées le week-end dernier sur les pistes. La mesure concerne les plus de 11 ans et valable jusqu'au 20 janvier. Depuis le 5 janvier dernier, le port du masque était déjà obligatoire sur les fronts de neige, parkings et zone d'évolution intermédiaire des stations de la Bresse Hohneck et de la Bresse Lispach. La préfecture rappelle qu'en cas d'infraction, l'amende s'élève à 135 euros.