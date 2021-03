Coronavirus : la préfecture du Cher prolonge le port du masque obligatoire

Le port du masque est obligatoire dans les rues de Bourges, Saint-Amand-Montrond et Orval

Avec un taux d'incidence stagnant à 153.2 -c'est à dire le nombre de malades pour 100.000 habitants - et toujours plus de 80 personnes hospitalisées pour cause de Covid-19 dans ses hôpitaux, le Cher est sous surveillance quant à la circulation du virus.

En conséquence, la préfecture a décidé de prolonger l'obligation de porter un masque jusqu'au 31 mars au moins.

Ca concerne tous les lieux publics, comme les marchés ou les alentours d'école, sur l'ensemble des communes du Cher. Par ailleurs, le port du masque est obligatoire dans les rues de Bourges, Saint-Amand-Montrond et Orval, pour toutes les personnes de plus de 11 ans.