Coronavirus : la préfecture du Loiret n'interdit pas d'événement ou de rassemblement, "à ce stade"

Toujours aucun cas avéré de coronavirus dans le Loiret et en région Centre Val de Loire à cette heure (la seule région de France métropolitaine dans ce cas). Toutefois, la préfecture du Loiret assure suivre la situation "très régulièrement et attentivement" : une réunion avec le préfet, la rectrice d'académie, le directeur de l'agence régionale de santé, le Département du Loiret et les représentants des maires s'est d'ailleurs déroulée ce mardi matin à la préfecture d'Orléans.

Aucune annulation, à ce stade

"Aucune décision d'annulation ou suspension d’événement ou de rassemblement n'est prise à ce stade, en raison de l'absence de foyer de coronavirus dans le département", explique Xavier Marotel, directeur de cabinet du préfet du Loiret. Le report du concert de Gims, prévu au Zénith d'Orléans le 8 mars, a été décidé par l'organisateur le week-end dernier, sans intervention de la préfecture du Loiret.

Evénements sportifs maintenus, pour le moment

Le match de handball féminin au palais des sports d'Orléans entre Fleury-les-Aubrais et Besançon (Ligue Butagaz Energie), avec 2.000 spectateurs attendus ce mercredi soir, se jouera donc, tout comme le match de l'Orléans Loiret Basket samedi soir en Jeep Elite ("sauf évolution de l'épidémie ou des consignes gouvernementales", précise M. Marotel).

Le semi-marathon de Montargis dimanche 8 mars est donc maintenu, tout comme le passage de la course cycliste Paris-Nice à Chalette-sur-Loing le 9 mars (arrivée de la 2ème étape) et le 10 mars (départ de la 3ème étape).

Rappelons toutefois que les voyages scolaires internationaux sont interdits tout comme les séjours scolaires dans les foyers avérés en France (une partie du Morbihan, de l'Oise, de la Haute-Savoie).

Une cellule de crise à l'université d'Orléans

A l'université d'Orléans, les portes ouvertes prévues samedi 7 mars sont maintenues, "pour le moment car la situation peut évoluer", indique l'université. Une cellule de crise qui fait le point deux fois par jour vient d'être mise en place à l'université (qui compte 19000 étudiants).

Tous les déplacements d'étudiants dans le cadre d'un échange, de cours ou de toute autre mobilité dans un pays ou une université à l'étranger sont annulés, pour les trois semaines qui viennent "plusieurs centaines d'étudiants sont concernés"). Celles et ceux qui ont récemment séjourné dans un des "clusters" (Oise, Morbihan, Haute-Savoie) sont priés de ne pas se rendre en cours, indique l'université, qui dit ne pas être en mesure d'indiquer combien d'étudiants sont dans ce cas.

Une cellule de veille à la Ville d'Orléans

Par ailleurs, "face à l’épidémie de coronavirus", la Ville d’Orléans se dit "mobilisée" et annonce dans un communiqué avoir déclenché lundi "en complément des moyens mis en oeuvre par l’Etat une cellule active de veille afin de suivre la situation de près et de s’assurer que toutes les conditions sont réunies pour assurer la protection des habitants de son territoire et notamment des publics les plus fragiles".

La Ville d’Orléans "réalisera des points quotidiens à compter de ce jour pour suivre l’évolution de la situation et y répondre au mieux". Et "afin de répondre à toutes les questions que les familles et les habitants d’Orléans pourraient se poser sur le fonctionnement des services municipaux, l’accueil téléphonique est adapté et élargi de 7h30 à 20h au 02 38 79 22 22"