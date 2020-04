Coronavirus: la préfecture du Var interdit les locations saisonnières

Le soleil, la mer, des températures très agréables et des vacances scolaires qui débutent, notamment en Île de France, voilà qui pourrait pousser de nombreux français à vouloir prendre l'air, c'est interdit et dangereux pour tous ! Le confinement doit se poursuivre.

La préfecture du Var interdit donc par arrêté préfectoral et jusqu'au 15 avril 2020, la location, à titre touristique, des chambres d’hôtels ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés dans l’ensemble des 153 communes du Var.

Cette interdiction ne concerne pas l’hébergement au titre du domicile régulier des personnes qui y vivent, l’hébergement d’urgence ou l’hébergement pour de besoins professionnels. Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent justifier auprès de l’hébergeur du motif de leur demande d’hébergement pendant la durée d’exécution de l’arrêté précité. Elle ne s’applique pas non plus aux locations et aux hébergements consentis aux personnels soignants et aux agents participant directement à la gestion de crise.

En effet, il est rappelé qu’il ne doit pas y avoir de départs en week-end ou en vacances pendant la période du confinement : des contrôles organisés par les forces de sécurité y veillent dans le Var comme sur l’ensemble du territoire national.