Coronavirus : la Préfecture serre la vis en Côte-d'Or, le masque obligatoire à Beaune

Face au rebond de l'épidémie de coronavirus dans le département de la Côte-d'Or, la Préfecture a annoncé de nouvelles mesures, samedi 19 septembre 2020, qui vont entrer en vigueur le lundi 21 septembre. Parmi les principales mesures : le port du masque obligatoire dans le centre-ville de Beaune, à proximité des écoles, et la fermeture de tous les bars à 2h du matin à Dijon. "Le seuil d’incidence atteint 80/100 000 habitants sur 7 jours glissants et un taux de positivité des tests de 4 %, et significativement dans l’agglomération dijonnaise où ces taux atteignent respectivement 140/100 000 habitants sur 7 jours glissants", justifie la Préfecture.

Ce qu'il faut retenir