Coronavirus : la préfète annonce 11 cas confirmés dans le Puy-de-Dôme

Invitée de France Bleu Pays d'Auvergne, Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc fait état ce mardi matin de deux nouveaux cas de Covid-19 dans le département. La préfète détaille les mesures et les consignes dans les hôpitaux, les ehpad, en milieu scolaire et lors des prochaines élections municipales.

Le Puy-de-Dôme est à ce jour le seul département auvergnat a recensé des cas confirmés de coronavirus. Deux nouvelles personnes ont été déclarées positives au test du Covid-19 , ce qui porte à 11 le nombre de malades infectés. Dans la plupart de cas, il s'agit de personnes ayant séjourné en Alsace, notamment lors du rassemblement évangélique organisé du 17 au 21 février à Mulhouse.

Deux nouveaux cas confirmés

La préfète du Puy-de-Dôme, Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc était l'invitée de la matinale de France Bleu Pays d'Auvergne : "A ma connaissance, l'état de santé des malades n'inspire pas d'inquiétudes. Ils sont tous hospitalisés. Il n'y a pas (encore) de foyer épidémique dans notre département, puisqu'un foyer épidémique, c'est trois personnes hors d'un cadre familial. On peut constater que le virus ne circule pas dans le département. Ces ont des personnes qui l'ont contracté ailleurs." La préfète qui tiendra ce mardi à la mi-journée un point presse aux côtés de l'Agence Régionale de Santé et de l'Education Nationale n'a pas détaillé le profil des deux nouveaux malades identifiés. En revanche, elle a précisé que le test réalisé sur une résidente de l'Ehpad de Saint-Amant-Roche-Savine, mère d'une septuagénaire touchée par le virus, était finalement négatif.

Les Ehpad

Au vu de l'environnement professionnel et familial des personnes infectées par le virus dans le Puy-de-Dôme, deux Ehpad sont particulièrement surveillés. Celui de La colombe à Blanzat et Gaspard des Montagnes à Saint-Amant-Roche-Savine. Mais la vigilance et les mesures de bons sens valent pour tous les établissements : "C'est une mesure d'ordre national. Les visites sont restreintes au strictement nécessaire dans les Ehpad, sous réserve de l'appréciation des directeurs d'établissement", précise la préfète du Puy-de-Dôme, "il est très fortement recommandé aux enfants de ne pas se rendre dans ces établissements. C'est compliqué surtout dans ces périodes-là de ne pas pouvoir visiter ses parents ou ses grands-parents, mais le principe de précaution doit s'appliquer, donc les visites doivent êtres restreintes."

Les élections municipales

Le gouvernement l'a encore rappelé récemment. L'épidémie de coronavirus n'empêchera pas la tenue des élections municipales les 15 et 22 prochains. Des mesures vont être prises que faciliter l'accès aux bureaux de vote en toute sécurité sanitaire. Nous allons écrire aux maires aujourd'hui pour leur prodiguer un certain nombre de conseils. Sur l'organisation des bureaux de vote. Des conseils de bons sens pour faciliter le fait que les gens qui vont voter puissent se laver les mains. On sait que cette mesure barrière est très largement efficace pour éviter la propagation de l'épidémie. Nous allons faire en sorte de faciliter l'établissement des dérogations pour que les personnes les plus fragiles, notamment les personnes âgées puissent participer. Je rappelle que voter n'est pas dangereux et que voter est même recommandé..."

Stade 3 ?

Le passage au stade 3 n'est pas effectif pour le moment, mais il semble inéluctable. "La priorité est s'adapter à la situation et de limiter la progression de l'épidémie", rappelle Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc "C'est le sens des mesures qui sont prises; par exemple de restriction sur les rassemblements jusqu'à 1000 personnes. Il n'y a pas aujourd'hui de foyer épidémique dans le département, il n'y a pas de mesures de restrictions dans les écoles, notamment, cela peut venir à un moment donné. Il faut s'adapter à l'évolution de la situation, tout en étant attentif à l'impact sur la vie collective et sur l'économie en particulier."

Dans les stades ?

La mesure de restriction de rassemblement à moins de 1000 personnes s'applique notamment aux événements sportifs. Elle va fatalement générer des soucis d'organisation, un manque à gagner pour les clubs et beaucoup de frustration pour les supporters. Exemples concrets avec l'ASM Clermont (Top 14 et Champions Cup) ou encore avec le Clermont Foot (Ligue 2). La préfète assure que tout sera fait ans la concertation : "Nous allons évoquer la situation avec les clubs. La situation est assez simple : soit le huis-clos, soit la jauge à moins de 1000 personnes. C'est avec eux (les clubs) que nous déciderons de mesures prises".

25 morts en France

On dénombrait ce lundi soir en France 1.412 cas de contamination au Coronavirus Covid-19 et 25 morts au total, annonce le directeur général de la santé Jérôme Salomon. C'est quatre décès et 286 cas de plus en 24 heures. Les zones les plus touchées restent la Haute-Savoie, l'Oise, le Haut-Rhin, et le Morbihan. Le directeur général de la santé note également un nouveau regroupement en Corse à Ajaccio avec 38 cas et un premier décès. Toutes les régions métropolitaines sont touchées, ainsi que trois départements d'outre-mer. Tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes sont désormais interdits en France. Le ministre de la Culture Franck Riester est contaminé, a-t-on appris ce lundi soir.