Le taux d'incidence de l'épidémie de coronavirus flambe en Gironde, le masque est redevenu obligatoire dans les centres-villes de Bordeaux et Libourne. Et la préfète de la Gironde est "prête à prendre des mesures plus contraignantes", si "la situation le justifie".

Coronavirus : la préfète de la Gironde prête à prendre "des mesures plus contraignantes"

Fabienne Buccio, préfète de la Gironde et de la Région Nouvelle-Aquitaine, invitée de France Bleu Gironde

La cinquième vague de l'épidémie de coronavirus frappe fort, y compris en Gironde. Le taux d'incidence progresse à vitesse grand v, il est désormais de 325 cas pour 100 000 habitants. La préfecture de la Gironde a réagi, dans la foulée des annonces d'Olivier Véran, la semaine dernière, en réimposant le masque dans les centres-villes de Bordeaux et de Libourne. "Il fallait rappeler les règles, explique Fabienne Buccio, préfète de la Gironde, et je crois qu'il y a à nouveau, avec peut-être un peu de lassitude pour les citoyens, une prise de conscience et c'est tant mieux".

Pour l'instant, les chiffres de l'épidémie de coronavirus continuent à se dégrader. Alors, faut-il s'attendre à de nouvelles restrictions ? Les services de l'État surveillent les tendances de près, plus que le taux d'incidence, c'est la pression sur les hôpitaux qui compte, "par rapport à nos soignants, par rapport aux capacités hospitalières" décrit Fabienne Buccio. Elle poursuit : "je crois qu'il faut rester toujours adaptable à ce qui se passe, donc je ne peux pas vous dire s'il y aura de nouvelles restrictions. Je préférerais ne pas avoir à le faire. Mais si la situation le justifie, bien sûr, toujours en contact avec le monde économique et les élus. je prendrai des mesures plus contraignantes".