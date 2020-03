Coronavirus : la préfète de la Vienne, Chantal Castelnot détaille les mesures pour aller voter

Le premier tour des élections municipales de dimanche 15 mars auront bien lieu. Dans la Vienne, comme dans tous les départements français, des mesures spécifiques sont prises pour que le scrutin se déroule le mieux possible dans le contexte de crise sanitaire que connaît la France.

Chantal Castelnot, préfète de la Vienne, a détaillé sur France Bleu Poitou ce vendredi matin les consignes spécifiques qui ont été prises dans le département du Poitou pour le premier tour des élections municipales qui se dérouleront dans toutes les communes dimanche entre 8 heures et 18 heures.

Dans la Vienne, toutes les précautions sont prises pour la sécurité des électeurs nous assure la préfète, Chantal Castelnot

"On a demandé que les isoloirs soient disposés avec des rideaux face à un mur, les rideaux ne seront pas fermés mais personne ne pourra regarder derrière l'épaule de l'électeur, la discrétion sera bien sûr assurée. Ce dispositif permet la manipulation des rideaux par les électeurs. Les locaux seront bien sûr désinfectés et les mairies ont pris des dispositions pour s'approvisionner en gel et lingettes. 302 000 électeurs ont été recensés dans la Vienne. Si chacun arrive avec son stylo ce ne sera que mieux. "