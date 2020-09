Coronavirus : la préfète de la Vienne renforce le port du masque obligatoire dans le département

24h après le passage en rouge de la Vienne sur la carte de circulation active du coronavirus, la préfète du département prend ce lundi 21 septembre de nouvelles mesures sanitaires. Elles concernent le port du masque qui devient désormais obligatoire dans certains quartiers et événements du département.

Port du masque obligatoire dans les zones suivantes

A Poitiers

- Place du Maréchal Leclerc

- Rue du Chaudron d'Or

- Îlot Tison

- Place Charles de Gaulle

A Buxerolles

Place de l'Hôtel de Ville

Dans tout le département

- 50 mètres autour des écoles primaires, des collèges et des lycées, des restaurants et structures d'hébergement gérés par le Crous

- dans les fêtes foraines, marchés, brocantes, braderies, et vide-grenier en plein air

Ces mesures concernent toutes les personnes à partir de 11 ans. L'arrêté est applicable jusqu'au 31 octobre 2020 inclus.

Ces décisions sont prises compte tenue dutaux d'incidence en augmentationdans le département : de 55, 3 à 71,1 cas positifs pour 100.000 habitants en une semaine.