Coronavirus : la préfète du Gard prend un nouvel arrêté réglementant le port du masque

La préfète du Gard prend un nouvel arrêté pour rendre obligatoire jusqu'au 5 janvier 2022 inclus, le port du masque en extérieur, sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public pour toute personne circulant ou accédant dans des lieux à forte densité de personnes.

Le virus du Covid circule activement dans le département du Gard. Le taux d'incidence ce mercredi est de 306 cas pour 100.000 habitants. Face à cette situation, la préfète du Gard prend un nouvel arrêté pour rendre obligatoire le port du masque en extérieur sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, pour toute personne de onze ans et plus, circulant ou accédant dans des lieux à forte densité de personnes, lorsque la distance interindividuelle ne peut être respectée. Sont concernés :

, les brocantes et vide-greniers, foires et fêtes foraines ainsi que les ventes au déballage tout rassemblement public générant un rassemblement important de population, dont les manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, les festivals, les concerts en plein-air et les évènements sportifs de plein-air

les espaces d’attente des transports en commun terrestres et aériens (abris bus, aérogares, quais des gares, quais des voix de tramways)

les espaces et les files d’attente à l’extérieur des établissements recevant du public

Le port du masque est obligatoire pour toute personne de onze ou plus, au sein des établissements recevant du public, pour ce qui concerne leurs espaces intérieurs et extérieurs ainsi que dans les transports publics et dans les véhicules professionnels rassemblant plusieurs personnes.

Font exception à l’obligation du port du masque :