Covid-19, 3e dose : la communication passe mal entre les centres de vaccination du Pays Basque et le ministère

Une réunion en visio-conférence était prévue ce lundi 29 novembre entre les centres de vaccination et le ministre de la Santé Olivier Véran. Objectif : coordonner la campagne d'injection de la troisième dose du vaccin contre le coronavirus en pleine cinquième vague de la pandémie. Elle s'est soldée par un véritable fiasco, puisqu'aucun des centres du Pays basque que nous avons contactés - Anglet, Bayonne, Biarritz, St Jean-de-Luz et Hendaye - n'a pu avoir accès à cette réunion. "Le matin, on a reçu un lien de la part du ministère relayé par la préfecture, et le lien n'était pas le bon", explique Stéphanie Daragnès, médecin en charge du centre de vaccination de Saint-Jean-de-Luz. "Puis quand on a eu le bon lien, on ne pouvait pas se connecter dessus". L'autre lien vers l'application de visioconférence Zoom n'acceptait pas plus de 1.000 participants et plusieurs centres du Pays Basque ont patienté en vain sans jamais avoir accès à l'information.

Certains centres refusent d'injecter le vaccin Moderna © Radio France - Marion Bothorel

Polémique sur le Moderna

La campagne commence donc dans le brouillard au Pays Basque, avec de fortes inquiétudes : le ministère voudrait imposer le vaccin Moderna selon ce que communiquent certains centres de vaccination. Jusqu'à présent, au Pays Basque, les injections dans les centres gratuits ont été pratiquées avec le vaccin Pfizer. Certains praticiens refusent le Moderna et menacent de ne pas pratiquer d'injection si le ministère décide de passer en force.