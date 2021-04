Coronavirus : "La pression monte fortement", Thomas Talec, directeur du Centre hospitalier Nord-Ardennes

Le Centre hospitalier intercommunal du Nord-Ardennes (CHINA) a ouvert cinq lits de réanimation supplémentaires dédiés aux patients atteints du Covid-19 ce jeudi 1er avril 2021, sans recevoir de renforts de personnel supplémentaire. Cette réorganisation entraîne une déprogrammation accrue des actes chirurgicaux.

Thomas Talec, directeur du Centre hospitalier intercommunal du Nord-Ardennes répond à nos questions

France Bleu Champagne-Ardenne – Lors de la première vague épidémique, au printemps 2020, les Ardennes disposaient de 26 lits de réanimation dédiés aux patients Covid-19. Aujourd'hui, vous passez de 12 à 17. Pourquoi pas davantage ?

Thomas Talec - Depuis plusieurs semaines, nos 12 lits de réanimation Covid-19 sont constamment occupés, à une ou deux places près qui restent vacantes moins de 24 heures. On avait donc anticipé les demandes de monsieur Macron. Mais on aura vraisemblablement de grandes difficultés pour revenir au niveau du printemps 2020. Simplement parce que les ressources qui sont disponibles actuellement, en particulier en médecins anesthésistes et réanimateurs, ne sont plus les mêmes.

Lors de la première vague, les zones touchées par la crise étaient peu nombreuses au niveau national. Les renforts venaient d'autres structures moins touchées. Le changement, c'est que tout le territoire métropolitain est affecté. Donc là, ça devient plus compliqué. L'extension que l'on met en place aujourd'hui se fait sans renfort. Je crois qu'il sera très difficile de demander aux équipes un effort supplémentaire. S'il nous faut effectivement encore envisager une augmentation, elle ne pourra se faire qu'avec des renforts extérieurs.

La prise en charge des patients se fait aussi sur des lits de médecine Covid. Et là, on sent clairement une montée de l'activité depuis une semaine. Ces dix derniers jours, le service de 30 lits était occupé à 50%. Et là, il reste cinq lits disponibles sur les 30. Donc il y a clairement une augmentation et on va certainement devoir aussi augmenter la capacité de l'unité de médecine.

FBCA – Quelles conséquences cette ouvertures de lits supplémentaires aura-t-elle sur les soins aux patients non-Covid ?

T.T. - Cette extension suppose de revoir l'activité opératoire, comme cela nous a été demandé par nos tutelles. D'abord parce que, pour créer des lits, il faut de la place. En l'occurrence, on utilise une partie d'une unité de chirurgie ambulatoire (NDLR:gérée par la polyclinique GCS, privée).

Ensuite, il faut armer les lits, mettre les personnels soignants et médecins en face de ces lits. Ses ressources spécialisées sont plus particulièrement présentes au bloc opératoire. Donc, on est obligé de diminuer l'activité au bloc opératoire pour libérer ces ressources, ce qui est évidemment une décision difficile et en partie douloureuse pour tous, à commencer par les patients et les équipes chirurgicales. On était jusqu'à la semaine dernière à un taux de déprogrammation aux alentours de 10%. Là, on va approcher les 40%.

FBCA – Avec la fermeture des écoles, serez-vous privés d'une partie de votre personnel, pour la garde des enfants ?

T.T. - Ça, c'est effectivement un des enjeux, voire l'enjeu numéro un des prochaines heures, suite aux annonces qui ont été faites. Lors du précédent confinement, les organisations avaient été trouvées. Donc on va, on va les remettre en place. Il va falloir les adapter puisqu'effectivement, contrairement à la fois précédente, il y a aussi cette phase où on avance les vacances scolaires. Mais, on a réussi à surmonter cette difficulté sur les précédentes vagues donc on va y arriver. L'établissement a une crèche hospitalière. Et puis, je suis certain que les collectivités et les écoles feront le nécessaire pour nous permettre de laisser nos agents en poste dans de bonnes conditions.