Coronavirus : la preuve par l'image

A Angoulême, le studio de production Cortex est en train de mettre au point une application pour Smartphone qui illustre les ravages du Covid-19 sur l'appareil respiratoire. C'est une animation interactive qui doit permettre de sensibiliser sur le possible effet du coronavirus sur nos poumons.

Cortex Productions et Kalank, Angoulême

La démarche du studio de production Cortex, spécialisé dans la visualisation du corps humain, se veut didactique et pédagogique ; ce n'est pas pour faire peur, mais pour expliquer. Pendant votre confinement à la maison, avec votre téléphone portable et une application interactive Snapchat, vous pointez la caméra du téléphone sur une autre personne. Des petits virus rouges viennent se poser sur les mains, sur le visage, puis sur les poumons. Une rougeur au front apparaît, puis des gouttes de sueur, un bruit de toux sèche. Une dernière étape rappelle par des vignettes les gestes à suivre pour éviter que la contagion ne se propage.

Une démarche pédagogique et scientifique

Le but de cette application, c'est de présenter simplement les différentes étapes de la maladie, afin de mieux la comprendre et s’en protéger. CORTEX a travaillé sur ce projet avec un autre studio angoumoisin, spécialisé dans les contenus ludiques et spectaculaires en réalité augmentée, KALANK. Les concepteurs de cette appli cherchent maintenant des partenaires institutionnels (Département, Région), pour la proposer au grand public, d'ici une quinzaine de jours.