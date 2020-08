Coronavirus : la Provence sur la liste rouge en Allemagne

L'Allemagne a placé les régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Ile-de-France, avec Paris, en zones à risque en raison du nombre élevé de cas d'infections au coronavirus. Les voyageurs revenant en Allemagne devront se soumettre à un test de dépistage et observer une quarantaine.

L'Allemagne craint une deuxième vague de Covid-19 et décide de prendre des précautions. Depuis ce lundi soir la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur comme la région Ile de France est placée par l'Allemagne zones à risque en raison du nombre élevé de cas d'infections au nouveau coronavirus. Sur son site internet le ministère met en garde contre "les voyages touristiques, non indispensables" à destination de ces régions, ce qui signifie que les voyageurs revenant en Allemagne devront se soumettre à un test de dépistage et observer une quarantaine dans l'attente du résultat.

En PACA et en Ile de France le nombre des nouvelles infections au Covid-19 dépasse le plafond de 50 cas pour 100.000 habitants sur sept jours. Par ailleurs, le ministère a placé la Guyane française également dans la catégorie des régions à risque et "déconseille de manière urgente" tout voyage à destination des autres territoires d'outre-mer. Le ministère a récemment multiplié les mises en garde sur les voyages, notamment à destination de Bruxelles, d'une partie des côtes touristiques de la Croatie ou encore de l'Espagne, destination de villégiature favorite des Allemands qui s'y rendent chaque année par millions.